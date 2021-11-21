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Число поступивших в ковидные стационары в Петербурге — за сутки на 100 меньше

Число ковидных больных в стационарах Петербурга снижается

В городе развернуто 8 888 коек для больных коронавирусом и пневмониями, из них 47,38% свободно.

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Выявленные в Петербурге за минувшие сутки 2 496 новых случаев заболевания коронавирусом — это самый низкий показатель заболеваемости с 15 октября. Об этом говорится 21 ноября в справке «Перечень показателей эпидемиологической ситуации». За сутки зафиксировано 1 614 выздоровевших от ковида и 74 смерти.

В городе развернуто 8 888 коек для больных коронавирусом и пневмониями, из них 47,38% свободно (относительно норматива Минздрава). В стационарах на лечении находятся 6 739 человек, за последние сутки 329 поступили, 457 выписались. Для сравнения, вчера сообщалось о 6 658 пациентах с COVID 19 и пневмониями, находящихся в стационарах, о 429 новых поступивших и о 454 выписанных.

В реанимации находятся 665 пациентов, из них 357 человек на аппарате ИВЛ. Курс вакцинации полностью завершили за прошедший день 17 361 человек (всего 2 млн 100 тысяч 375 человек), первично привитых 17 827 человек (без учета «Спутника Лайт»), 1 988 823 — за весь период.

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Комментарии (2)

iigaza
Родственнице 65+, заболевшей ковидом в не самой легкой форме, вакцинированной кстати, участковая не только не предлагала госпитализацию, но даже на КТ не направила.
А чё? Отличный метод улучшить показатели по койкам.
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