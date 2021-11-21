Число поступивших в ковидные стационары в Петербурге — за сутки на 100 меньше

Выявленные в Петербурге за минувшие сутки 2 496 новых случаев заболевания коронавирусом — это самый низкий показатель заболеваемости с 15 октября. Об этом говорится 21 ноября в справке «Перечень показателей эпидемиологической ситуации». За сутки зафиксировано 1 614 выздоровевших от ковида и 74 смерти.



В городе развернуто 8 888 коек для больных коронавирусом и пневмониями, из них 47,38% свободно (относительно норматива Минздрава). В стационарах на лечении находятся 6 739 человек, за последние сутки 329 поступили, 457 выписались. Для сравнения, вчера сообщалось о 6 658 пациентах с COVID 19 и пневмониями, находящихся в стационарах, о 429 новых поступивших и о 454 выписанных.

