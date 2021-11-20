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В Петербурге за сутки увезли в больницы 429 человек с пневмониями и COVID-19

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Число госпитализаций в Петербурге снижается, но не быстро. При этом койки в больницах освобождаются стремительно, следует из статистики Смольного.

Как говорится в эпидемиологической справке от 20 ноября, за сутки в стационары Петербурга поступили 429 человек, выписали — 454. Всего на больничных койках находятся 6 658 пациентов с COVID‑19 и пневмониями. Из них 651 человек в реанимации, 344 подключены к ИВЛ. Амбулаторно лечатся еще 36 492.

За день первую дозу вакцины получили 16 434 человека. Вторую — 15 157. Всего с начала прививочной кампании в Петербурге полностью вакцинировали 2,08 млн жителей. В запасе еще 498 тысяч доз.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

Коренная ленинградка
25 коек обводилось за сутки, стремительнее некуда..
260569221
Напишите лучше про Гаркалина…
То, что он укололся жижей и умер…
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