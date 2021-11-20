Бастрыкин настаивает — проверка оскорблений в адрес детей-аутистов в Петербурге не закончена

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин решил не дожидаться, когда ему придут жалобы на подчиненных и вызвал их сам. Он просит доложить о том, как проходит проверка по материалам об унижении детей с инвалидностью.

О том, что следствие закончило проверку и не нашло повода для возбуждения дела, сообщалось накануне. Всероссийская организация родителей детей-инвалидов намеревалась написать жалобу на имя главы СК. 20 ноября его пресс-служба рассказала, что Бастрыкин затребовал у начальника петербургского Следкома Голомбиевского доложить о результатах и о том, как проходит проверка. «Ход исполнения данного поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК», — грозно сообщают из комитета.