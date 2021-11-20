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Бастрыкин настаивает — проверка оскорблений в адрес детей-аутистов в Петербурге не закончена

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин решил не дожидаться, когда ему придут жалобы на подчиненных и вызвал их сам. Он просит доложить о том, как проходит проверка по материалам об унижении детей с инвалидностью.

О том, что следствие закончило проверку и не нашло повода для возбуждения дела, сообщалось накануне. Всероссийская организация родителей детей-инвалидов намеревалась написать жалобу на имя главы СК. 20 ноября его пресс-служба рассказала, что Бастрыкин затребовал у начальника петербургского Следкома Голомбиевского доложить о результатах и о том, как проходит проверка. «Ход исполнения данного поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК», — грозно сообщают из комитета.

«Фонтанка» показывала видеозапись выступления женщины, недовольной соседством с воспитанниками центра «Какая разница». «Непонятно каких детей» она отправляла «шуровать» с детской площадки у ЖК «Балтийская жемчужина». Среди прочего было сказано, что аутисты должны находиться в «карантинах и прочей хрени».
В героине видео узнали супругу бизнесмена, которая, судя по соцсетям, главным делом жизни считает модельную карьеру 4-летней внучки. Детей с площадки она прогоняла якобы из-за того, что девочка испугалась молчания некоторых ребят.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

ДуремарСПб.
Заступил Бастрыкин на пост шута Жириновского,и жжёт.
jokir
Отберите у него лупу и уберите от экрана монитора 😂😂😂
sakorol
ну теперь бабушку посадят
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