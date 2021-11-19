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Четвертый в лодке лишний. После гибели мужчины в реке Свирь возбуждено уголовное дело

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После гибели мужчины в реке Свирь возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом 19 ноября сообщили в СУ СК по Ленобласти.

По версии следствия, сотрудник компании «Специальные сварные металлоконструкции» посадил в лодку Windboat 35, предназначенную максимум для трех человек, четвертого пассажира.

Судно, которым он управлял, направилось к пролетам проездного пути Верхне-Свирской ГЭС. Из-за сильного течения, связанного со сбросом воды на станции, лодка опрокинулась — один из пассажиров, 36-летний мужчина, утонул.

Судоводителя задержали. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

«Фонтанка» писала, что 19 ноября при падении в реку Свирь на Верхне-Свирской ГЭС в Подпорожском районе Ленобласти погиб мужчина. До приезда экстренных служб троих человек вытащили из воды. Спасатели помогли с транспортировкой пострадавших в кареты скорых.

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