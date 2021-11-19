Четверо мужчин упали в реку Свирь у ГЭС в Ленобласти. Один не выжил

Мужчина погиб при падении в реку Свирь во время ремонтных работ на Верхне-Свирской ГЭС в Подпорожском районе Ленобласти. Об этом «Фонтанке» 19 ноября сообщили в ГУ МЧС по региону.



Как пишет 47news, сигнал о происшествии поступил в экстренные службы в 14:50. В воду упали четверо мужчин. Предположительно, они занимались ремонтов затворов ГЭС, которую обслуживает ТГК-1. На место выехали подразделения ближайших пожарных частей.



В МЧС «Фонтанке» сообщили, что до приезда подразделений троих человек вытащили из воды, четвёртый погиб. Спасатели помогли с транспортировкой пострадавших в кареты скорых. Их состояние уточняется.

