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Четверо мужчин упали в реку Свирь у ГЭС в Ленобласти. Один не выжил

Один человек погиб при падении в реку Свирь у ГЭС в Подпорожье

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Мужчина погиб при падении в реку Свирь во время ремонтных работ на Верхне-Свирской ГЭС в Подпорожском районе Ленобласти. Об этом «Фонтанке» 19 ноября сообщили в ГУ МЧС по региону.

Как пишет 47news, сигнал о происшествии поступил в экстренные службы в 14:50. В воду упали четверо мужчин. Предположительно, они занимались ремонтов затворов ГЭС, которую обслуживает ТГК-1. На место выехали подразделения ближайших пожарных частей.

В МЧС «Фонтанке» сообщили, что до приезда подразделений троих человек вытащили из воды, четвёртый погиб. Спасатели помогли с транспортировкой пострадавших в кареты скорых. Их состояние уточняется.

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Комментарии (2)

baddancer
Плохо представляю, как может упасть сразу четверо? Ну один, ну два... Разве что, если лодка переврнулась.
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