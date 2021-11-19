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Прости нас, Витус, мы все перепутали. Василеостровцы заметили ошибку на адресной табличке

На Васильевском острове в указателе перепутали фамилию Беринга

К «неграмотным» остановкам общественного транспорта в Петербурге добавились ошибки на адресных табличках. На этот раз подрядчики не пожалели память знаменитого мореплавателя.

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Печать

Фото появилось 19 ноября в сообществе «ВКонтакте» «Живем на Васильевском». На здании со сложным составным адресом улица Беринга превратилась в «Беренга».

В комментариях в основном склоняют поколение ЕГЭ и обращают внимание: «В процессе минимум три человека участвовало: кто-то сверстал текст, кто-то выполнил табличку, кто-то ее вешал. Ни у одного из них вопросов не возникло, видимо».

«Фонтанка» предположила, что объект находится на балансе «Россети Ленэнерго», в компании подтвердили это. «Действительно, табличка на объекте установлена подрядчиком с некорректным наименованием адреса, — сообщили в пресс-службе. — Сейчас табличка снята, в ближайшее время на ее месте будет размещена новая — с корректным названием улицы. Спасибо гражданам, что обратили внимание».

Ранее, напомним, петербуржцы стали замечать ошибки в топонимах, указанных на остановках общественного транспорта. Подрядчик — «Фавор гарант» — меняет такие баннеры за свой счет, но подчеркивает, что все исходные данные для печати предоставляются заказчиком, компания их никак не корректирует.

Витус Беринг (12 августа 1681 — 8 (19) декабря 1741) — российский мореплаватель, офицер русского флота, капитан-командор. Руководил Первой и Второй Камчатскими экспедициями. Прошёл по проливу между Чукоткой и Аляской (впоследствии Берингов пролив), достиг Северной Америки и открыл ряд островов Алеутской гряды.

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Комментарии (5)

Avs7153
Ну, кто первый узнает улицу Заячья Роща?
Капитан Очевидность2
"...кто-то выполнил табличку, кто-то ее вешал"

Узбеки не знают Витуса.
Mr.Long
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