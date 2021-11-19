Прости нас, Витус, мы все перепутали. Василеостровцы заметили ошибку на адресной табличке

В комментариях в основном склоняют поколение ЕГЭ и обращают внимание: «В процессе минимум три человека участвовало: кто-то сверстал текст, кто-то выполнил табличку, кто-то ее вешал. Ни у одного из них вопросов не возникло, видимо».



«Фонтанка» предположила, что объект находится на балансе «Россети Ленэнерго», в компании подтвердили это. «Действительно, табличка на объекте установлена подрядчиком с некорректным наименованием адреса, — сообщили в пресс-службе. — Сейчас табличка снята, в ближайшее время на ее месте будет размещена новая — с корректным названием улицы. Спасибо гражданам, что обратили внимание».



Ранее, напомним, петербуржцы стали замечать ошибки в топонимах, указанных на остановках общественного транспорта. Подрядчик — «Фавор гарант» — меняет такие баннеры за свой счет, но подчеркивает, что все исходные данные для печати предоставляются заказчиком, компания их никак не корректирует.

