В Мурманской области волк утащил мопса из-под носа хозяйки. Останки питомца нашли в лесу

В городе Оленегорск Мурманской области волк утащил мопса, с которым гуляла хозяйка. Собаку искали около часа — пока не наткнулись в лесу на ее останки.
Автор: Мурманск / vk.com
Как рассказали 19 ноября изданию «Подъем» в городской администрации, хищника уже ищут охотники. Власти призывают население не паниковать.
«У страха глаза велики. У нас работает охотовед с местными охотниками, они сейчас обследуют район, где видели этого волка. Надо сказать, что волка просто так не найдёшь, его долго нужно выслеживать и тогда только отстреливать. С полседьмого утра в Оленегорске работает охотовед, у него есть разрешение на отстрел и нештатные помощники. Они уже определили, что следы, предварительно, ведут в район старого карьера, свалки», — пояснили чиновники.
По словам местных жителей, накануне жертвой волка стал пекинес. Некоторые опасаются, что в черте города может жить целая стая.
Ранее с засильем волков столкнулись жители поселка Зеленоборск в ХМАО-Югре — животные стали регулярно туда захаживать и таскать собак. Родители попросили перевести школьников на удаленку, поскольку хищники ходят вокруг домов даже днем. В поселке действительно ввели дистант, но, по словам чиновников, не из-за волков, а в рамках борьбы с коронавирусом.