В Мурманской области волк утащил мопса из-под носа хозяйки. Останки питомца нашли в лесу

Как рассказали 19 ноября изданию «Подъем» в городской администрации, хищника уже ищут охотники. Власти призывают население не паниковать.



«У страха глаза велики. У нас работает охотовед с местными охотниками, они сейчас обследуют район, где видели этого волка. Надо сказать, что волка просто так не найдёшь, его долго нужно выслеживать и тогда только отстреливать. С полседьмого утра в Оленегорске работает охотовед, у него есть разрешение на отстрел и нештатные помощники. Они уже определили, что следы, предварительно, ведут в район старого карьера, свалки», — пояснили чиновники.



По словам местных жителей, накануне жертвой волка стал пекинес. Некоторые опасаются, что в черте города может жить целая стая.

