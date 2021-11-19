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В Мурманской области волк утащил мопса из-под носа хозяйки. Останки питомца нашли в лесу

Нападение волка на мопса на глазах у хозяйки произошло в Оленегорске

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В городе Оленегорск Мурманской области волк утащил мопса, с которым гуляла хозяйка. Собаку искали около часа — пока не наткнулись в лесу на ее останки.

Автор: Мурманск / vk.com

Как рассказали 19 ноября изданию «Подъем» в городской администрации, хищника уже ищут охотники. Власти призывают население не паниковать.

«У страха глаза велики. У нас работает охотовед с местными охотниками, они сейчас обследуют район, где видели этого волка. Надо сказать, что волка просто так не найдёшь, его долго нужно выслеживать и тогда только отстреливать. С полседьмого утра в Оленегорске работает охотовед, у него есть разрешение на отстрел и нештатные помощники. Они уже определили, что следы, предварительно, ведут в район старого карьера, свалки», — пояснили чиновники.

По словам местных жителей, накануне жертвой волка стал пекинес. Некоторые опасаются, что в черте города может жить целая стая.

Ранее с засильем волков столкнулись жители поселка Зеленоборск в ХМАО-Югре — животные стали регулярно туда захаживать и таскать собак. Родители попросили перевести школьников на удаленку, поскольку хищники ходят вокруг домов даже днем. В поселке действительно ввели дистант, но, по словам чиновников, не из-за волков, а в рамках борьбы с коронавирусом.

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Комментарии (11)

AlBerkut
ВЛМ - волкс (или волфс, или вульф) ливс мэттер!
Серого то за что, он просто жрать хотел...
Хотя, если этот волк по имени Ирина и в звании генерала😉😂😂😂
hal9000
Эх да..не тем начал заниматься..жалко и мопса и серого тоже жалко...застрелят его..хитро обошел ....лайка бы его конечно учуяла..другое дело не справилась бы..
Evgraf
Волку интересен лось. Но с лосями напряженка.
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