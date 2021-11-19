Оперштаб: Коллективный иммунитет к COVID-19 в России превысил 50%, но этого все еще мало

В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 50,2%, говорится 19 ноября на сайте «Стопкоронавирус.рф».



По последним данным, в стране первую прививку сделали 66 400 393 человека, а полный цикл вакцинации прошли 58 713 240.



Как отметила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в 11 регионах уровень коллективного иммунитета превышает 60%. В числе них — Петербург, где, по информации оперштаба, этот показатель составляет 67,1%.



«Если в целом по стране уровень составил 50,2%, то есть регионы-лидеры, где этот показатель выше 60%. Это Белгородская, Московская, Мурманская области, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, республики Карелия, Тыва, Чечня, Чукотский и Ненецкий автономные округа», — заявила она (цитата по ТАСС).

