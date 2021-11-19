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Оперштаб: Коллективный иммунитет к COVID-19 в России превысил 50%, но этого все еще мало

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В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 50,2%, говорится 19 ноября на сайте «Стопкоронавирус.рф».

По последним данным, в стране первую прививку сделали 66 400 393 человека, а полный цикл вакцинации прошли 58 713 240.

Как отметила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в 11 регионах уровень коллективного иммунитета превышает 60%. В числе них — Петербург, где, по информации оперштаба, этот показатель составляет 67,1%.

«Если в целом по стране уровень составил 50,2%, то есть регионы-лидеры, где этот показатель выше 60%. Это Белгородская, Московская, Мурманская области, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, республики Карелия, Тыва, Чечня, Чукотский и Ненецкий автономные округа», — заявила она (цитата по ТАСС).

Ранее Голикова говорила, что минимальная планка коллективного иммунитета — 80% взрослого населения страны, а желательно 90–95%. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко подчеркивал, что кампанию по достижению необходимого уровня вакцинированного от COVID-19 населения в России нужно завершить в течение нескольких недель.

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Комментарии (6)

Владислав Терехин
А вот если арестовать Голикову с её супругом и дальше по списку, то и вирус исчезнет.
f0ntan
Если считать и тех, кто уже ревакцинируется по второму кругу, то цифра может превысить 100%
Маргaрита
Статистика ложь, потому что в нее не включены переболевшие люди с антителами, которые не сдавали тест ПЦР или не зафиксировали острый случай у врача. Таких людей в реестр переболевших не включают. На самом деле процент намного больше.
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