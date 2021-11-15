Мурашко назвал сроки по достижению нужного уровня коллективного иммунитета в РФ

Кампанию по достижению необходимого уровня вакцинированного от COVID-19 населения в России нужно завершить в течение нескольких недель. Об этом в интервью ТАСС, опубликованном 15 ноября, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.



«Считаю, что ее можно и нужно завершить. Буквально в течение нескольких недель», — отметил министр здравоохранения.



При этом Мурашко отметил, что речь не идет о принудительной вакцинации. «Альтернатива простая: если не хочешь вакцинироваться, сиди дома. Принцип один — не создавай угрозу другим. В сегодняшней ситуации, считаю, людей надо побудить к принятию верного решения», — подчеркнул глава Минздрава.

