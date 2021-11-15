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Мурашко назвал сроки по достижению нужного уровня коллективного иммунитета в РФ

Необходимого уровня коллективного иммунитета нужно достичь в течение нескольких недель, заявил глава Минздрава

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Кампанию по достижению необходимого уровня вакцинированного от COVID-19 населения в России нужно завершить в течение нескольких недель. Об этом в интервью ТАСС, опубликованном 15 ноября, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Считаю, что ее можно и нужно завершить. Буквально в течение нескольких недель», — отметил министр здравоохранения.

При этом Мурашко отметил, что речь не идет о принудительной вакцинации. «Альтернатива простая: если не хочешь вакцинироваться, сиди дома. Принцип один — не создавай угрозу другим. В сегодняшней ситуации, считаю, людей надо побудить к принятию верного решения», — подчеркнул глава Минздрава.

Напомним, ранее в комитете по здравоохранению Петербурга заявили, что коллективный иммунитет в городе на Неве может быть достигнут за пару месяцев.

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Комментарии (25)

Владислав Терехин
Прививать во время эпидемической вспышки нельзя.
Во-первых, потому, что в течение, как минимум, трёх недель после вакцинации организм _более_ уязвим к инфекциям, это будет сопровождаться _подъёмом_ заболеваемости. Сравните с тем, что мы имеем прямо на наших глазах; сравните также и с тем, что в течение этих недель заболевающие привитые просто не включаются в статистику привитых. Очень удобная статистика. (И это, кстати, свидетельствует о том, что те, кто это с нами делает, ЗНАЮТ, что будет подъём заболеваемости.)
Во-вторых, потому, что вакцинация — это эволюционное давление на вирус. Под действием которого он видоизменяется. Сравните с разгулом "вариантов", который мы имеем.
2. Советские опыты на морских свинках показывали, что после каждой ревакцинации иммунный ответ был _слабее_. И довольно скоро наступали морфологические изменения в лимфоузлах.
shutnik78
"идиот" ФМ Достоевский...
chip1
"Сидите дома" это конечно хорошо, но с какого перепуга ЗДОРОВЫЙ человек должен сидеть дома? У чиновников совсем мозг от сала заплыл или их уже набирают с патологией?
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