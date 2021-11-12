Комздрав: Коллективный иммунитет в Петербурге может быть достигнут за пару месяцев

Установившиеся темпы вакцинации, в 18–19 тысяч первичных прививок в сутки, позволяют достичь коллективного иммунитета в Петербурге в течение нескольких месяцев, заявил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.



«Если сохранятся эти темпы, то достаточно будет пары месяцев для того, чтобы мы достигли коллективного иммунитета», — сообщил Лисовец 12 ноября в эфире канала «Санкт-Петербург».



Но уточнил, что у тех, кто прививался год назад, уже перестают действовать сертификаты, и им придется ревакцинироваться.

