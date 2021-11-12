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Комздрав: Коллективный иммунитет в Петербурге может быть достигнут за пару месяцев

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Установившиеся темпы вакцинации, в 18–19 тысяч первичных прививок в сутки, позволяют достичь коллективного иммунитета в Петербурге в течение нескольких месяцев, заявил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

«Если сохранятся эти темпы, то достаточно будет пары месяцев для того, чтобы мы достигли коллективного иммунитета», — сообщил Лисовец 12 ноября в эфире канала «Санкт-Петербург».

Но уточнил, что у тех, кто прививался год назад, уже перестают действовать сертификаты, и им придется ревакцинироваться.

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Комментарии (2)

266621859
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава.- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
nekto57
«Если сохранятся эти темпы, то достаточно будет пары месяцев для того, чтобы мы достигли коллективного иммунитета», — сообщил Лисовец .
Но уточнил, что у тех, кто прививался год назад, уже перестают действовать сертификаты, и им придется ревакцинироваться.....И так этот процесс бесконечен.Нельзя достигнуть того,что физически не достигаемо...
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