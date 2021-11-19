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Петербуржцев просят присмотреться к залётным «вирусологам». Встреча с ними стоила пенсионерке 1,5 млн

Подозреваемые в хищении 1,5 млн у пенсионерки из Колпино задержаны в Рославле

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Подозреваемых в особо крупной краже у пенсионерки в Колпино нашли в Смоленской области через пять месяцев после преступления. Петербургские полицейские полагают, что предприимчивые дамы едва ли удовлетворились 1 млн рублей.

Как сообщила в региональном ГУ МВД 19 ноября, накануне сотрудники уголовного розыска петербургского главка задержали в смоленском Рославле местных жительниц в возрасте 40 и 39 лет. По версии следствия, в июне они приезжали в город на Неве и интересовались больше горожанами, чем городом. Так, объектом их интереса стала 78-летняя пенсионерка из Колпино.

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Полицейским она рассказывала про двух женщин, которые представились вирусологами и пообещали провести дезинфекцию в квартире на улице Братьев Радченко. После их визита исчезли 1,3 млн рублей и ювелирные изделия, которые хозяйка оценила в 200 тысяч рублей.

Обе подозреваемые задержаны на двое суток. Полиция ищет других возможных жертв и устанавливает иные эпизоды петербургских каникул жительниц Смоленской области.

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Комментарии (6)

Pupin
Прошли профессиональную переподготовку, видимо. Схемы с гаданием уже не работали у них.
perekuz
Цыганки - вирусологи это высоко!
hal9000
Это любовницы Гинзбурга..)
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