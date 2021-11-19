Петербуржцев просят присмотреться к залётным «вирусологам». Встреча с ними стоила пенсионерке 1,5 млн

Подозреваемых в особо крупной краже у пенсионерки в Колпино нашли в Смоленской области через пять месяцев после преступления. Петербургские полицейские полагают, что предприимчивые дамы едва ли удовлетворились 1 млн рублей.
Как сообщила в региональном ГУ МВД 19 ноября, накануне сотрудники уголовного розыска петербургского главка задержали в смоленском Рославле местных жительниц в возрасте 40 и 39 лет. По версии следствия, в июне они приезжали в город на Неве и интересовались больше горожанами, чем городом. Так, объектом их интереса стала 78-летняя пенсионерка из Колпино.
Полицейским она рассказывала про двух женщин, которые представились вирусологами и пообещали провести дезинфекцию в квартире на улице Братьев Радченко. После их визита исчезли 1,3 млн рублей и ювелирные изделия, которые хозяйка оценила в 200 тысяч рублей.
Обе подозреваемые задержаны на двое суток. Полиция ищет других возможных жертв и устанавливает иные эпизоды петербургских каникул жительниц Смоленской области.