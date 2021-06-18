После визита «вирусологов» квартира жительницы Петербурга очистилась на 1,5 млн рублей

Страх коронавируса сослужил плохую службу жительнице Колпино. Она безропотно пустила в квартиру «вирусологов» и осталась без сбережений.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 18 июня, накануне около десяти вечера в полицию Колпинского района обратилась 88-летняя жительница дома на улице Братьев Радченко. Она сообщила, что около двух дня ей в квартиру позвонили две женщины в белых халатах и масках. Они представились врачами-вирусологами и сообщили, что должны осмотреть, безопасно ли жилье в период коронавируса.
Обход занял около 40 минут.
После ухода женщин пенсионерка обнаружила, что пропали все её накопления — порядка 1,3 млн рублей, а также ювелирные украшения — браслет, цепочка с кулоном, кольца, перстни и пара сережек. Всего ущерб потерпевшая оценила в 1, 5 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».