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Марина Хлебникова в реанимации. Горела двухуровневая квартира, есть ещё один пострадавший

В МЧС рассказали о тушении пожара, в котором пострадала Хлебникова

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В пожаре на Ратной улице, откуда госпитализировали заслуженную артистку России Марину Хлебникову, был ещё один пострадавший — мужчина.

Подробности происшествия сообщает ГУ МЧС по Москве в своём телеграм-канале. Двухуровневую квартиру в многоэтажном доме № 14 по Ратной тушили в ночь с 18 на 19 ноября. Участвовали спасатели авиацентра столицы и пожарные ГУ МЧС.

«По прибытии мы провели тактическую вентиляцию помещения, — рассказал старший дежурной смены, Александр Резчиков. — В составе газодымозащитного звена провели разведку места происшествия — это была большая двухуровневая квартира — обеспечили пожарным доступ к месту возгорания. В помещении мы обнаружили двух пострадавших — мужчину и женщину».

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В общей сложности были спасены пять человек. Двоих эвакуировали.

В НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где находится Марина Хлебникова, РИА Новости дали информацию о её состоянии. «Ожоговая реанимация, температура 36,3 градуса, состояние крайне тяжёлое, на аппарате», — сказали в медучреждении. Ранее сообщалось, что у певицы ожоги и отравление угарным газом.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём при курении.

Марина Хлебникова — российская певица и ведущая, заслуженная артистка РФ. Прославилась песнями «Солнышко мое, вставай!» и «Чашка кофею».

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Комментарии (9)

VKuser604254
К сожалению, есть ощущение, что Марина снова вернулась к алкоголю...
veteran78
Я сам так чуть вместе с диваном не истлел до чего был ужравши.
James Cook
Алкоголь
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