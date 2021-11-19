Марина Хлебникова в реанимации. Горела двухуровневая квартира, есть ещё один пострадавший

В пожаре на Ратной улице, откуда госпитализировали заслуженную артистку России Марину Хлебникову, был ещё один пострадавший — мужчина.



Подробности происшествия сообщает ГУ МЧС по Москве в своём телеграм-канале. Двухуровневую квартиру в многоэтажном доме № 14 по Ратной тушили в ночь с 18 на 19 ноября. Участвовали спасатели авиацентра столицы и пожарные ГУ МЧС.



«По прибытии мы провели тактическую вентиляцию помещения, — рассказал старший дежурной смены, Александр Резчиков. — В составе газодымозащитного звена провели разведку места происшествия — это была большая двухуровневая квартира — обеспечили пожарным доступ к месту возгорания. В помещении мы обнаружили двух пострадавших — мужчину и женщину».

