Марина Хлебникова в реанимации. Горела двухуровневая квартира, есть ещё один пострадавший

В пожаре на Ратной улице, откуда госпитализировали заслуженную артистку России Марину Хлебникову, был ещё один пострадавший — мужчина.
Подробности происшествия сообщает ГУ МЧС по Москве в своём телеграм-канале. Двухуровневую квартиру в многоэтажном доме
«По прибытии мы провели тактическую вентиляцию помещения, — рассказал старший дежурной смены, Александр Резчиков. — В составе газодымозащитного звена провели разведку места происшествия — это была большая двухуровневая квартира — обеспечили пожарным доступ к месту возгорания. В помещении мы обнаружили двух пострадавших — мужчину и женщину».
В общей сложности были спасены пять человек. Двоих эвакуировали.
В НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где находится Марина Хлебникова, РИА Новости дали информацию о её состоянии. «Ожоговая реанимация, температура 36,3 градуса, состояние крайне тяжёлое, на аппарате», — сказали в медучреждении. Ранее сообщалось, что у певицы ожоги и отравление угарным газом.
По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём при курении.
Марина Хлебникова — российская певица и ведущая, заслуженная артистка РФ. Прославилась песнями «Солнышко мое, вставай!» и «Чашка кофею».