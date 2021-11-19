Медики оценили состояние Марины Хлебниковой как тяжёлое

Заслуженная артистка России Марина Хлебникова, по данным СМИ, после пожара в Москве находится в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
«Певица Марина Хлебникова пострадала при пожаре и с ожогами была госпитализирована», — цитирует ТАСС 19 ноября слова источника в экстренных службах.
По данным РИА Новости, у неё диагностировано и отравление продуктами горения. Отмечается также, что она в тяжёлом, но стабильном состоянии.
Пожар в доме на Ратной улице случился вечером 18 ноября. Огонь охватил 10 квадратных метров. Из квартиры спасли пять человек. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём при курении.
Марина Хлебникова — российская певица и ведущая, заслуженная артистка РФ. Прославилась песнями «Солнышко мое, вставай!» и «Чашка кофею».