FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +2
72.60р82.26р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Наука молодаяОбразованиеПромышленный Петербург

Медики оценили состояние Марины Хлебниковой как тяжёлое

1
Печать

Заслуженная артистка России Марина Хлебникова, по данным СМИ, после пожара в Москве находится в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

«Певица Марина Хлебникова пострадала при пожаре и с ожогами была госпитализирована», — цитирует ТАСС 19 ноября слова источника в экстренных службах.

По данным РИА Новости, у неё диагностировано и отравление продуктами горения. Отмечается также, что она в тяжёлом, но стабильном состоянии.

Пожар в доме на Ратной улице случился вечером 18 ноября. Огонь охватил 10 квадратных метров. Из квартиры спасли пять человек. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём при курении.

Марина Хлебникова — российская певица и ведущая, заслуженная артистка РФ. Прославилась песнями «Солнышко мое, вставай!» и «Чашка кофею».

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Silver
по 2 метра на человека значиЦа. Не густо.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний