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Польша выдвинула Белоруссии ультиматум, потребовав стабилизировать обстановку на границе

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Польша выдвинула Белоруссии ультиматум, потребовав до воскресенья, 21 ноября, стабилизировать обстановку на границе. В противном случае стране грозят закрытием железнодорожного пункта в Кузнице.

«Министр (внутренних дел и администрации Польши) Мариуш Каминьский поручил главному коменданту пограничной стражи обратиться к председателю Государственного пограничного комитета Республики Беларусь генералу Анатолию Лаппо с письмом, призывающим к стабилизации ситуации вблизи пограничного пункта пропуска в Кузнице. В случае отсутствия ответа на это обращение, польская сторона приостановит деятельность находившегося там железнодорожного пограничного перехода», — гласит сообщение МВД республики, опубликованное 18 ноября (цитата по РИА Новости).

«Фонтанка» писала, что, по словам генпрокурора Белоруссии Андрея Шведа, польские силовики применяли пестициды и другие химические вещества против мигрантов на границе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные страны давят на Белоруссию через миграционный кризис на белорусско-польской границе. По его словам, ночью пограничники включают сирены и применяют против беженцев спецсредства.

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Комментарии (10)

BobCat2
Интересно, все ли сорняки сдохли на границе после применения пестицидов?
Похоже Рыгорич что-то выторговал, раз беженцев этих несчастных загнали на какой-то склад от границы подальше. Вообще конечно циничность этого человека не знает пределов - взять людей, которым и так было не сладко на родине, наобещать чего-то, и потом за счёт их физических страданий пытаться решить вопросы своей легитимности...
155296642
Правильно
А еще надо перекрыть газ, поступающий из Белоруссии.
И пока ситуация не стабилизируется ничего у неё не закупать.
Brevnault
А я што? Мне Уладзимир сказал: целься сябе в ногу и ничаго не бойся. И што тапер?
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