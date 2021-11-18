Польша выдвинула Белоруссии ультиматум, потребовав стабилизировать обстановку на границе

«Министр (внутренних дел и администрации Польши) Мариуш Каминьский поручил главному коменданту пограничной стражи обратиться к председателю Государственного пограничного комитета Республики Беларусь генералу Анатолию Лаппо с письмом, призывающим к стабилизации ситуации вблизи пограничного пункта пропуска в Кузнице. В случае отсутствия ответа на это обращение, польская сторона приостановит деятельность находившегося там железнодорожного пограничного перехода», — гласит сообщение МВД республики, опубликованное 18 ноября (цитата по РИА Новости ).

Польша выдвинула Белоруссии ультиматум, потребовав до воскресенья, 21 ноября, стабилизировать обстановку на границе. В противном случае стране грозят закрытием железнодорожного пункта в Кузнице.

«Фонтанка» писала, что, по словам генпрокурора Белоруссии Андрея Шведа, польские силовики применяли пестициды и другие химические вещества против мигрантов на границе.



Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные страны давят на Белоруссию через миграционный кризис на белорусско-польской границе. По его словам, ночью пограничники включают сирены и применяют против беженцев спецсредства.

