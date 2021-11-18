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Путин: Россия — миролюбивое государство

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Россия является миролюбивым государством, ее внешняя политика должна служить повышению уровня жизни граждан. Об этом 18 ноября заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД.

«Важно, что в нашем основном законе теперь закреплены такие фундаментальные установки и ценности как верность Отчизне, уважение к родному языку, истории, культуре, традициям наших предков. То есть все то, что сплачивает наш народ вокруг общих идеалов, определяет вектор развития суверенного, самостоятельного, миролюбивого российского государства, деятельного члена международного сообщества», — сказал Путин.

Президент отметил, что внешняя политика страны должна служить обеспечению максимально благоприятных и безопасных условий для развития России, решению масштабных экономических задач и повышению качества и уровня жизни граждан.

По словам Путина, Россия будет отстаивать принципы суверенитета и равенства государств, невмешательства в их внутренние дела.

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Комментарии (28)

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.... но наш бронепоезд, стоит на запасном пути.
--- Россия продолжает медленное, но неуклонное наращивание военной мощи вблизи своей границы с Украиной ???))))). Как показывает анализ новых спутниковых снимков CSIS, в последнее время на 17% увеличилось количество военных построек, используемых для хранения и размещения войск за пределами российского города Ельня, где размещается 144-я гвардейская мотострелковая дивизия (см. Рисунок 1). Анализ CSIS также показывает продолжающийся рост военной техники и личного состава 41-й общевойсковой армии, гарнизон которой обычно находится на расстоянии более 2000 миль в Новосибирске.
Денеб
Самый короткий анекдот от Путина......
Редиcка
Украина имела шанс оценить миролюбивость России. Особенно им понравилось то, как россия отстаивает "принципы суверенитета и равенства государств, невмешательства в их внутренние дела."
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