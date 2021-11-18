Путин: Россия — миролюбивое государство

Россия является миролюбивым государством, ее внешняя политика должна служить повышению уровня жизни граждан. Об этом 18 ноября заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД.
«Важно, что в нашем основном законе теперь закреплены такие фундаментальные установки и ценности как верность Отчизне, уважение к родному языку, истории, культуре, традициям наших предков. То есть все то, что сплачивает наш народ вокруг общих идеалов, определяет вектор развития суверенного, самостоятельного, миролюбивого российского государства, деятельного члена международного сообщества», — сказал Путин.
Президент отметил, что внешняя политика страны должна служить обеспечению максимально благоприятных и безопасных условий для развития России, решению масштабных экономических задач и повышению качества и уровня жизни граждан.
По словам Путина, Россия будет отстаивать принципы суверенитета и равенства государств, невмешательства в их внутренние дела.