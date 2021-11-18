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В отношении министра культуры Крыма ведут следственные мероприятия. Глава республики заявил, что это нормально

Сергей Аксенов сообщил о следственных действиях в отношении главы минкульта Крыма Арины Новосельской

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В отношении министра культуры Крыма Арины Новосельской ведут следственные мероприятия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

«Это часть системной работы по контролю за деятельностью должностных лиц всех уровней», — написал он в своем Telegram-канале 18 ноября.

Глава Крыма выразил уверенность в том, что правоохранительные органы во всём разберутся, «выяснят все факты и обстоятельства и сделают выводы в соответствии с законом».

Арина Новосельская занимает должность министра культуры Крыма с февраля 2014 года.

«Фонтанка» писала, что в марте 2021 года во время совещания регионального правительства, которое транслировалось в прямом эфире, Новосельская выругалась матом из-за технических проблем с её оборудованием.

Позже глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что не собирается увольнять министра из-за употребления обсценной лексики. Он, в частности, отметил, что «это не антигосударственное» и что «точно ничье личное достоинство оскорблено не было».

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