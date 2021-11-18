Беглов хочет еще на год продлить запрет на офлайн-формат публичных слушаний

В пояснительной записке к документу (есть в распоряжении редакции) говорится, что продление меры позволит горожанам принять участие в слушаниях без риска для здоровья в условиях эпидемиологической обстановки, связанной с коронавирусом.



В удаленном формате остаются публичные слушания и общественные обсуждения по всем важным с точки зрения градостроения вопросам: по новому Генплану города и изменениям в законе о Генплане, утверждению и изменению проектов планировки и межевания территорий (ППТ и ПМ), по обновлению Правил землепользования и застройки (ПЗЗ), на предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования территории и на отклонение от предельных параметров строительства.



На «удаленку» слушания отправили в июле 2020 года, решение власти также объясняли пандемией, с тех пор формат продлевали. Эксперты расходились во мнениях, является решение полезным или нет.



Вишневский будет выступать против продления удаленного формата. По его мнению, слушания можно организовать с соблюдением требований безопасности — так же, как в музеях, кино и на выставках, и считает, что ковид — только предлог для властей, чтобы ограничить очные слушания еще на год. «Единственная цель, которую преследует правительство, — избежать открытого и публичного обсуждения вопросов, неизменно вызывающих интерес граждан, заменив его «обсуждением» в Интернете, где невозможны реальные дискуссии и властям очень легко имитировать якобы массовую поддержку своих предложений», — добавил он. Депутат не исключил, что стоит ждать подвоха, а именно — попытки заложить в документ нормы, которые вызовут раздражение общественности.

