FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +3
72.82р82.36р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Наука молодаяОбразованиеПромышленный Петербург

Беглов хочет еще на год продлить запрет на офлайн-формат публичных слушаний

Губернатор Петербурга Александр Беглов хочет продлить онлайн-формат публичных слушаний по градостроительной документации до конца 2022 года. Соответствующий законопроект градоначальник внес на рассмотрение Заксобрания, рассказал «Фонтанке» 18 ноября депутат Борис Вишневский.

7
Печать

В пояснительной записке к документу (есть в распоряжении редакции) говорится, что продление меры позволит горожанам принять участие в слушаниях без риска для здоровья в условиях эпидемиологической обстановки, связанной с коронавирусом.

В удаленном формате остаются публичные слушания и общественные обсуждения по всем важным с точки зрения градостроения вопросам: по новому Генплану города и изменениям в законе о Генплане, утверждению и изменению проектов планировки и межевания территорий (ППТ и ПМ), по обновлению Правил землепользования и застройки (ПЗЗ), на предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования территории и на отклонение от предельных параметров строительства.

На «удаленку» слушания отправили в июле 2020 года, решение власти также объясняли пандемией, с тех пор формат продлевали. Эксперты расходились во мнениях, является решение полезным или нет.

Вишневский будет выступать против продления удаленного формата. По его мнению, слушания можно организовать с соблюдением требований безопасности — так же, как в музеях, кино и на выставках, и считает, что ковид — только предлог для властей, чтобы ограничить очные слушания еще на год. «Единственная цель, которую преследует правительство, — избежать открытого и публичного обсуждения вопросов, неизменно вызывающих интерес граждан, заменив его «обсуждением» в Интернете, где невозможны реальные дискуссии и властям очень легко имитировать якобы массовую поддержку своих предложений», — добавил он. Депутат не исключил, что стоит ждать подвоха, а именно — попытки заложить в документ нормы, которые вызовут раздражение общественности.

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

265056402
Этот антиген Петербурга нуждается в гоп-антителах. Или заключения в клеточный иммунитет
ДуремарСПб.
В Коронавирусную пору ворам намного легче воровать.
kolpankolpan
Все что описал этот Беглов очень опасно. Все это допуски для отъема земель у добросовестных людей. Они размывают суть законов и постановлений которые теряют силу и превратятся в бардак когда будут перекрываться подъезды к землям небольшие дорожки.К вашим строениям вплотную будут подведены участки на котрых что бы вас выжить будут рядом жечь костры таджики и гадить прямо под ваши окна. Этот губернатор откровенно настроен отнять и поделить,и этому надо ставить преграду.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний