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Против Болдуина подан второй иск: по сценарию он вообще не должен был стрелять

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Помощница режиссера-сценариста фильма «Ржавчина» (Rust) Мэми Митчелл подала новый иск против продюсера и актера Алека Болдуина, случайно застрелившего оператора Галину Хатчинс, и других продюсеров.

Как сообщает 18 ноября ВВС, Митчелл утверждает, что по сценарию в этой сцене вообще не должно было быть стрельбы. В иске говорится, что группе предстояло снять три крупных плана: глаза актера, пятно крови на его плече и момент, когда он вытаскивает револьвер из кобуры. «В сценарии ничего не говорилось о том, что Болдуин или кто-либо другой должен был выстрелить из оружия», — подчеркнула Митчелл.

На пресс-конференции в среду адвокат истицы Глория Аллред обвинила Болдуина в несоблюдении техники безопасности и назвала его поведение халатным. По её словам, Болдуин «решил сыграть в русскую рулетку и выстрелил из пистолета, не проверив его самостоятельно и не попросив специалиста по оружию сделать это в его присутствии».

Это уже второй по счёту иск против Болдуина. Первый был от руководителя команды осветителей и друга погибшего оператора Сергея Светного.

22 октября стало известно, что во время съёмок фильма «Ржавчина» актёр Алек Болдуин случайно выстрелил из оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами. В результате погибла 42-летняя Галина Хатчинс. Режиссёр Джоэл Соуза получил тяжёлое ранение.

Ранее «Фонтанка» писала, что во время съёмок фильма с Болдуином пострадал ещё один человек — оператора-постановщика укусил ядовитый паук.

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Комментарии (4)

blackcatwhitecat
Адвокаты почуяли запах денег, поиск "пострадавших" продолжается...
Альтруист-2
Какая разница - должен был или нет? Откуда на площадке вообще мог оказаться среди реквизита заряженный револьвер? Вот тот, кто отвечает за такой реквизит и его безопасность, должен получать иски. Это все равно, что на площадке авто без тормозов оказалось. Актер сел - и подавил людей. Если бы это был его личный автомобиль - одно. Если реквизит - другое.
iigaza
Разорят, ироды, Балдуина - как пить дать разорят.
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