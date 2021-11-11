На актёра Алека Болдуина подали в суд из-за несчастного случая на съёмках, когда была убита оператор

Член съёмочной группы фильма Rust («Ржавчина») подал в суд на актёра Алека Болдуина из-за несчастного случая, в результате которого погибла оператор Галина Хатчинс и был ранен режиссёр Джоэл Соуза. Как сообщает 11 ноября Associated Press, иск в суд Лос-Анджелеса подал руководитель отдела осветителей данного проекта Серж Светной.

Истец утверждает, что халатность, приведшая к гибели коллеги на съёмочной площадке, вызвала у него «серьёзный эмоциональный стресс, который будет преследовать его вечно», поскольку погибшая Хатчинс была его близким другом.

Помимо Болдуина в иске названы почти два десятка ответчиков. В их числе, в частности, помощник режиссёра Дэвид Холлс, который передал актёру заряженный пистолет, а также Ханна Гутьеррес Рид, которая отвечала на съёмках за оружие.



22 октября стало известно, что во время съёмок фильма «Ржавчина» актёр Алек Болдуин случайно выстрелил из оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами. В результате погибла 42-летняя Галина Хатчинс. Режиссёр Джоэл Соуза получил тяжёлое ранение.



Ранее «Фонтанка» писала, что во время съёмок фильма с Болдуином пострадал ещё один человек — оператора-постановщика укусил ядовитый паук.

