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«Рептилоиды приземлились!» Жители Казани, Перми и близлежащих городов засняли неопознанный объект в небе

В Татарстане и Чувашии жители засняли неопознанный объект в небе

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Жители Перми, Казани, Ижевска, Йошкар-Олы и соседних городов заметили в небе сияющий падающий объект. Об этом вечером 17 ноября пишут в соцсетях очевидцы.

Автор: Ижевск / vk.com

«Пошли слухи о возможных местах падения метеорита... в Зеленодольске обсуждают, что падение было где-то в районе Атлашкино, казанцы убеждены, что в Высокой Горе», — пишут в группе «Зеленодольск Online» во «ВКонтакте». «Ощущение было, будто салют пустили»; «Рептилоиды приземлились!», «Думал, что Америка напала», — пишут пользователи в группе «ВКазани поймут» во «ВКонтакте».

По предварительной информации, это был метеороид диаметром около метра, который влетел в атмосферу Земли и сгорел.

Отметим, что на 17–18 ноября приходится пик метеорного потока Леониды. На пиковой активности количество «падающих звезд» достигнет максимума — до 15 метеоров в час.

В Петербурге и Ленобласти вечером 11 ноября, напомним, наблюдали яркое небесное тело — предположительно болид. Его сняли на видео множество людей, в том числе его зафиксировала камера самого высокого здания — Лахта Центра.

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Комментарии (1)

Денеб
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