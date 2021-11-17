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Наличную улицу отогревают. Ремонт трубопровода завершен

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На Наличной улице, жители которой жаловались на холод в домах, 17 ноября завершили ремонт трубопровода. В 16 часов горячую воду и отопление подали в штатном режиме, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

«Теплоэнергетики заменили более одного метра ненадежного трубопровода, провели необходимые мероприятия по диагностике системы», — отметили в компании.

На холодные батареи «Фонтанке» жаловались жители дома 34 по Наличной улице. Как рассказали в «Теплосети», накануне рабочие проводили замену двух метров ненадежного трубопровода в доме 30 по Наличной.

Этот район основательно прописался в аварийной хронике последних дней. 11 ноября жители сообщили о ремонте и отключениях на Наличной, 49, притом что там недавно уже проводились работы.

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