На Наличной снова холодно. Виновата тонкая стенка трубы

На холодные батареи «Фонтанке» 17 ноября пожаловались читатели, проживающие в доме 34, — по их словам, мерзнут они не первый день. Как рассказали в «Теплосети», накануне рабочие проводили замену двух метров ненадежного трубопровода по адресу: Наличная улица, дом 30. «17 ноября при запуске системы выявлено утончение стенки далее по трубе, — сообщила пресс-служба. — Для предотвращения более серьезного технологического нарушения принято решение о замене участка. Предварительное время окончания работ — 19:30 17 ноября.
Основной сложностью на данном объекте является множество коммуникаций рядом с трубопроводом, из-за чего сотрудниками предприятия производятся земляные работы ручным способом». По данным «Фонтанки», авария затронула 8 зданий.
В компании отметили, что теплоснабжение можно зарезервировать, заменив теплоноситель из водопровода: «Управляющим компаниям необходимо вести постоянный контроль за системами отопления, производить однократную замену воды при снижении температуры теплоносителя в системах отопления».
Этот район основательно прописался в аварийной хронике последних дней. 11 ноября жители сообщили о ремонте и отключениях на Наличной, 49, при том что там недавно уже проводились работы.