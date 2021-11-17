В Лесгафта новый ректор. Жалобы недоброжелателей ему не помешали

Согласно подписанному 15 ноября приказу, Сергей Петров утверждается ректором на пять лет. Его ежемесячный должностной оклад составит 253 533 рубля, говорится в документе (есть в распоряжении «Фонтанки»).



Сергей Петров исполнял обязанности и.о. ректора с октября этого года, после того как выиграл выборы. Прежний глава университета, Сергей Бакулев, также участвовал в них, но проиграл.



«Фонтанка» рассказывала, как после выборов Сергей Петров энергично начал преобразования в университете, а недовольные его политикой коллеги писали жалобы и просили не утверждать в этой должности из-за пробелов в биографии.

