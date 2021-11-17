FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +2
72.82р82.36р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Наука молодаяОбразованиеПромышленный Петербург

В Лесгафта новый ректор. Жалобы недоброжелателей ему не помешали

Ректором университета Лесгафта стал бывший и.о. с окладом 253 тыс. руб.

Министр спорта РФ Олег Матыцин подписал приказ об утверждении Сергея Петрова новым ректором петербургского Университета физкультуры им. Лесгафта.

1
Печать

Согласно подписанному 15 ноября приказу, Сергей Петров утверждается ректором на пять лет. Его ежемесячный должностной оклад составит 253 533 рубля, говорится в документе (есть в распоряжении «Фонтанки»).

Сергей Петров исполнял обязанности и.о. ректора с октября этого года, после того как выиграл выборы. Прежний глава университета, Сергей Бакулев, также участвовал в них, но проиграл.

«Фонтанка» рассказывала, как после выборов Сергей Петров энергично начал преобразования в университете, а недовольные его политикой коллеги писали жалобы и просили не утверждать в этой должности из-за пробелов в биографии.

Сергей Петров родом из Всеволожска, с детства занимался борьбой, по окончании Университета им. Лесгафта остался там на кафедре психологии. Защитил кандидатскую диссертацию, а затем продолжил преподавательскую деятельность в вузе и в 2016 году занял пост проректора по учебно-воспитательной работе.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний