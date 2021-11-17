В Лесгафта новый ректор. Жалобы недоброжелателей ему не помешали

Согласно подписанному 15 ноября приказу, Сергей Петров утверждается ректором на пять лет. Его ежемесячный должностной оклад составит 253 533 рубля, говорится в документе (есть в распоряжении «Фонтанки»).
Сергей Петров исполнял обязанности и.о. ректора с октября этого года, после того как выиграл выборы. Прежний глава университета, Сергей Бакулев, также участвовал в них, но проиграл.
«Фонтанка» рассказывала, как после выборов Сергей Петров энергично начал преобразования в университете, а недовольные его политикой коллеги писали жалобы и просили не утверждать в этой должности из-за пробелов в биографии.
Сергей Петров родом из Всеволожска, с детства занимался борьбой, по окончании Университета им. Лесгафта остался там на кафедре психологии. Защитил кандидатскую диссертацию, а затем продолжил преподавательскую деятельность в вузе и в 2016 году занял пост проректора по учебно-воспитательной работе.