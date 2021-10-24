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Не служил — не ректор. У избранного главой Лесгафта обнаружился пробел в биографии

Едва избранный коллективом новый ректор НГУ физкультуры им. Лесгафта Сергей Петров рискует так и не избавиться от приставки и.о. Проблема в его отношении к военной обязанности.

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В профильном министерстве просят от него объяснений, как он сумел прожить жизнь без военного билета, а коллеги из оппозиционного лагеря называют за глаза дезертиром.

Сергей Петров выдвинул свою кандидатуру на пост ректора физкультурного университета в ходе уже вторых выборов в этом году — первые не состоялись из-за того, что кандидаты снялись перед самым голосованием.

В итоге Петров боролся за кресло ректора с Сергеем Бакулевым, который занимал этот пост с 2016 года. До этого Сергей Петров занимал должность проректора по учебно-воспитательной работе. В университете он прошел путь от 19-летнего студента в 1994 году и далее — через аспирантуру — преподаватель, профессор кафедры ТиМ борьбы, декан и уже потом проректор.

Даже его оппоненты признают: выиграл он честно с убедительным перевесом. Корни успеха видят в грамотно проведенной предвыборной кампании — он обошел все кафедры и подробно рассказал о своей программе и о планах на этом посту.

Однако получив приставку и.о. Сергей Петров уже три недели не может получить документов о своем утверждении в профильном министерстве спорта. Дело в том, что там затребовали предоставить военный билет значившегося еще с самого начала работы в 2000 году военнообязанным нового ректора. Однако, отдел кадров университета так и не смог отыскать свидетельства о прохождении службы или хотя бы постановки на воинский учет.

В итоге, Сергей Петров все же предоставил военный билет, выданный во Всеволожском райвоенкомате. Однако дата его выдачи смутила проверяющих: билет был выдан всего за сутки по его предоставления в министерство. Выходило, что все эти годы преподаватель, профессор, декан и проректор физкультурного университета никак не проявлялся в военкомате и де-факто военнообязанным не числился. Пока в министерстве не приняли решения, препятствует ли этот факт назначению на пост ректора федерального университета.

На просьбу корреспондента «Фонтанки» прояснить суть вопроса и развеять подозрения относительно даты выдачи военного билета, Сергей Петров заявил: «Я не понимаю, о чем вы спрашиваете. Назначение идет, как положено. Все. Спасибо». И повесил трубку.

Вместе с тем, уже статусе и.о. Сергей Петров начал энергичные преобразования в НГУ Лесгафта. Так, своих постов лишились сразу четыре проректора, которые, как считалось, сходили в команду экс-главы университета Сергея Бакулева.

В то же время, самого Петрова сторонники ушедшего ректора причисляют к команде влиятельной в стенах вуза Раисы Терехиной, завкафедры теории и методики гимнастики, профессора и доктора педагогических наук. К слову, профессором на этой же кафедре состоит Ирина Винер-Усманова, а за положением дел на ней якобы внимательно наблюдают другие влиятельные выпускницы.

В любом случае, пока недоразумение с военным билетом избранного ректора не вылилось в общественное пространство. Не ясно, повлияет ли оно как-то на карьерные перспективы Сергея Петрова.

Университет Лесгафта — один из крупнейших российских профильных вузов ведет свою историю с 1896 года, когда были открыты курсы подготовки подготовки учителей физкультуры. В годы войны институт физкультуры формировал партизанские отряды. В новейшее время выпускниками НГУ Лесгафта стали десятки выдающихся российских спортсменов. Среди тех, кто получал дипломы и защищал диссертации в вузе не только действующие спортсмены, но и уже завершившие карьеру общественные деятели.

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Комментарии (6)

ArturPirogkov
А причем вообще гражданская работа и воиский учет?
alexadmin
Физруки поссорились. Вот умора!
LiChaBaTa
Да заплатил скорее всего и не призывался.
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