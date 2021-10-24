Не служил — не ректор. У избранного главой Лесгафта обнаружился пробел в биографии

В профильном министерстве просят от него объяснений, как он сумел прожить жизнь без военного билета, а коллеги из оппозиционного лагеря называют за глаза дезертиром.

Сергей Петров выдвинул свою кандидатуру на пост ректора физкультурного университета в ходе уже вторых выборов в этом году — первые не состоялись из-за того, что кандидаты снялись перед самым голосованием.

В итоге Петров боролся за кресло ректора с Сергеем Бакулевым, который занимал этот пост с 2016 года. До этого Сергей Петров занимал должность проректора по учебно-воспитательной работе. В университете он прошел путь от 19-летнего студента в 1994 году и далее — через аспирантуру — преподаватель, профессор кафедры ТиМ борьбы, декан и уже потом проректор.



Даже его оппоненты признают: выиграл он честно с убедительным перевесом. Корни успеха видят в грамотно проведенной предвыборной кампании — он обошел все кафедры и подробно рассказал о своей программе и о планах на этом посту.

Однако получив приставку и.о. Сергей Петров уже три недели не может получить документов о своем утверждении в профильном министерстве спорта. Дело в том, что там затребовали предоставить военный билет значившегося еще с самого начала работы в 2000 году военнообязанным нового ректора. Однако, отдел кадров университета так и не смог отыскать свидетельства о прохождении службы или хотя бы постановки на воинский учет.

В итоге, Сергей Петров все же предоставил военный билет, выданный во Всеволожском райвоенкомате. Однако дата его выдачи смутила проверяющих: билет был выдан всего за сутки по его предоставления в министерство. Выходило, что все эти годы преподаватель, профессор, декан и проректор физкультурного университета никак не проявлялся в военкомате и де-факто военнообязанным не числился. Пока в министерстве не приняли решения, препятствует ли этот факт назначению на пост ректора федерального университета.

