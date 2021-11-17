Роспотребнадзор: Всех переболевших COVID-19 необходимо прививать от гриппа

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что всех переболевших коронавирусом необходимо прививать от гриппа. Перенесших COVID-19 граждан, добавила она, можно назвать новой группой риска. Об этом сообщает 17 ноября РИА Новости.



«У нас увеличивается количество найденных штаммов (гриппа. — Прим. ред.). То есть недавно было 70, потом 150 в неделю, потом 200 (штаммов) настоящего вируса гриппа. Он здесь, он рядом», — процитировало агентство руководителя ведомства.



Ранее стало известно, что все пациенты с ОРВИ будут обязательно обследоваться на COVID-19, чтобы врачи не упустили пациентов с более опасной инфекцией.

