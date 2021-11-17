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Роспотребнадзор: Всех переболевших COVID-19 необходимо прививать от гриппа

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что всех переболевших коронавирусом необходимо прививать от гриппа. Перенесших COVID-19 граждан, добавила она, можно назвать новой группой риска. Об этом сообщает 17 ноября РИА Новости.

«У нас увеличивается количество найденных штаммов (гриппа. — Прим. ред.). То есть недавно было 70, потом 150 в неделю, потом 200 (штаммов) настоящего вируса гриппа. Он здесь, он рядом», — процитировало агентство руководителя ведомства.

Ранее стало известно, что все пациенты с ОРВИ будут обязательно обследоваться на COVID-19, чтобы врачи не упустили пациентов с более опасной инфекцией.

«Фонтанка» писала, что, по словам главы Роспотребнадзора, в России наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом. В рейтинге городов лидирует Москва.

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Комментарии (23)

/me
Скоро как бройлеров на птицефабрике. А потом и с ежедневным уколом, а то и не одним
Alex000
70, 100, 150 - кто больше?
И за последние 10 лет я не болел ни одним.
И поэтому откровенно не понимаю, на фига козе баян.
iigaza
Анну понесло.
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