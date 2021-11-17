Попова заявила о снижении заболеваемости ковидом в России. В рейтинге городов лидирует Москва

В России наблюдается снижение заболеваемости по коронавирусу. Об этом на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным 17 ноября сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.



«Первая неделя, когда мы за прошедшие два месяца наблюдаем снижение и первые минус 2,5%. И у нас есть субъекты, их больше 10 сегодня, которые уже в стадии снижения, есть субъекты, которые остановились и дальше не растут», — цитирует Попову РИА Новости.



По словам главного санитарного врача РФ, максимальное снижение демонстрирует Москва — заболеваемость в столице упала почти на 23%.



«Фонтанка» писала, что за последние сутки в городе выявили 2 793 случая COVID-19. Накануне их было 3 131. Первое место по приросту за день вернула себе Москва с 2 966, обогнав вчерашнего лидера — Петербург.

