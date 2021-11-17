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Попова заявила о снижении заболеваемости ковидом в России. В рейтинге городов лидирует Москва

Глава Роспотребнадзора сообщила о снижении числа инфицирований коронавирусом

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В России наблюдается снижение заболеваемости по коронавирусу. Об этом на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным 17 ноября сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Первая неделя, когда мы за прошедшие два месяца наблюдаем снижение и первые минус 2,5%. И у нас есть субъекты, их больше 10 сегодня, которые уже в стадии снижения, есть субъекты, которые остановились и дальше не растут», — цитирует Попову РИА Новости.

По словам главного санитарного врача РФ, максимальное снижение демонстрирует Москва — заболеваемость в столице упала почти на 23%.

«Фонтанка» писала, что за последние сутки в городе выявили 2 793 случая COVID-19. Накануне их было 3 131. Первое место по приросту за день вернула себе Москва с 2 966, обогнав вчерашнего лидера — Петербург.

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Комментарии (8)

Laska77
может куркоды отменят, раз падает, а то прижимают, что придется колоться, чтоб до работы доехать в ОТ.
Гриб
Мистер Бин, ау!!! Или рабочий день в Ольгино закончился? Не рановато?
Гриб
В России установлен суточный максимум коронавирусной летальной статистики
Летальную статистику COVID-19 за сутки пополнили еще 1 247 смертей. Это стало максимумом с начала пандемии.

17.11.2021 11:28
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Накануне этот показатель был 1 240. Об этом 17 ноября сообщает оперативный штаб.

В Петербурге число смертей от коронавируса выросло до 84. Вчера их было 78.

За все время пандемии вирус забрал 259 084 жизни, из которых 25 271 — в Петербурге.
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