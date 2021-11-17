На посольство Белоруссии в Бельгии напали неизвестные.
«С учетом совершенного неизвестными поджога здания посольства Республики Беларусь в Королевстве Бельгия прием граждан по консульским вопросам временно приостановлен по техническим причинам», — сообщается 17 ноября на сайте дипмиссии.
В августе здание посольства в Брюсселе уже становилось объектом нападения. «Имевшая место прямая угроза жизни и здоровью находившихся в помещении в момент инцидента сотрудников очевидна» — так тогда инцидент прокомментировали белорусские дипломаты.
Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, страна, где находится посольство, должна расследовать факты нападения.
Неизвестные подожгли посольство Белоруссии в Брюсселе
На посольство Белоруссии в Бельгии напали неизвестные.