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Футболист сборной Хорватии сдал положительный тест на коронавирус после матча с Россией

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Положительный тест на коронавирус сдал защитник сборной Хорватии по футболу Йосип Станишич, который принимал участие в матче отборочного этапа чемпионата мира-2022 против российской команды. Об этом 17 ноября написал в Twitter журналист Флориан Плеттенберг.

Отмечается, что Станишич прошел два этапа вакцинации, и болезнь проходит бессимптомно.

21-летний Станишич вышел на поле в матче против сборной России на 86-й минуте. Встреча завершилась победой хорватов со счетом 1:0. Единственный мяч забил защитник Федор Кудряшов, срезав мяч в собственные ворота. Из-за этого сборная России заняла второе итоговое место в своей группе и отправилась в стыковые матчи.

Читайте на «Фонтанке» разбор этого матча в интервью комментатора Геннадия Орлова.

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Комментарии (2)

orlovandrei1986
ну днк коронавируса запросто могла передаться через футбольный мяч или непротёртую скамейку и поручни...
Dmm
"Футболист сборной Хорвати"

***ц колхозников трудоустроили...
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