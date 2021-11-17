Футболист сборной Хорватии сдал положительный тест на коронавирус после матча с Россией

Положительный тест на коронавирус сдал защитник сборной Хорватии по футболу Йосип Станишич, который принимал участие в матче отборочного этапа чемпионата мира-2022 против российской команды. Об этом 17 ноября написал в Twitter журналист Флориан Плеттенберг.
Update #Stanisic: Corona! Der Kroate wurde nach seiner Rückreise von der Nationalmannschaft positiv getestet. Hat aber keine Symptome. Spieler war bereits genesen und doppelt geimpft. Die News dazu jetzt auf @SPORT1 #FCBayern— Florian Plettenberg (@Plettigoal) November 17, 2021
Отмечается, что Станишич прошел два этапа вакцинации, и болезнь проходит бессимптомно.
21-летний Станишич вышел на поле в матче против сборной России на 86-й минуте. Встреча завершилась победой хорватов со счетом 1:0. Единственный мяч забил защитник Федор Кудряшов, срезав мяч в собственные ворота. Из-за этого сборная России заняла второе итоговое место в своей группе и отправилась в стыковые матчи.
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