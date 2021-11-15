«Как Кудряшов попал в состав?» Орлов высказался об ошибке защитника сборной России, который забил в свои ворота

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «Фонтанке» высказался по поводу защитника сборной России Федора Кудряшова — главного антигероя решающего матча квалификации ЧМ-2022 против Хорватии. Игрок забил в свои ворота на 81-й минуте и оставил российскую команду без прямого выхода на чемпионат мира.



«Кудряшов — бедняга, — заявил Орлов. — Его надо было заменить раньше. У него, видимо, ноги свело судорогой. Тут, конечно, Карпин ошибся с заменой. Как Кудряшов попал в основной состав? Сейчас первый кандидат — Терехов из «Сочи». Но он получил травму. Сутормин здорово играл. Можно было его поставить вместо Кудряшова, потому что у Алексея есть характер, он борец. Тут ведь порвалось там, где Кудряшов. Он же вообще из-за больной ноги опаздывал к воротам. Кудряшов — это игрок позавчерашнего дня. Если Карпин его готовил умышленно к выходу на поле, это ошибка Карпина. Это игрок старой формации. Он уже не может подключиться к атакам, как Терехов, Сутормин или Караваев».

