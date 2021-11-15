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«Как Кудряшов попал в состав?» Орлов высказался об ошибке защитника сборной России, который забил в свои ворота

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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «Фонтанке» высказался по поводу защитника сборной России Федора Кудряшова — главного антигероя решающего матча квалификации ЧМ-2022 против Хорватии. Игрок забил в свои ворота на 81-й минуте и оставил российскую команду без прямого выхода на чемпионат мира.

«Кудряшов — бедняга, — заявил Орлов. — Его надо было заменить раньше. У него, видимо, ноги свело судорогой. Тут, конечно, Карпин ошибся с заменой. Как Кудряшов попал в основной состав? Сейчас первый кандидат — Терехов из «Сочи». Но он получил травму. Сутормин здорово играл. Можно было его поставить вместо Кудряшова, потому что у Алексея есть характер, он борец. Тут ведь порвалось там, где Кудряшов. Он же вообще из-за больной ноги опаздывал к воротам. Кудряшов — это игрок позавчерашнего дня. Если Карпин его готовил умышленно к выходу на поле, это ошибка Карпина. Это игрок старой формации. Он уже не может подключиться к атакам, как Терехов, Сутормин или Караваев».

Полностью интервью с Геннадием Орловым читайте на сайте «Фонтанка.ру». Напомним, что, проиграв Хорватии, сборная России заняла итоговое второе место в группе H и будет пробиваться на чемпионат мира через стыковые матчи. Жеребьевка стыковых игр европейской квалификации пройдет 26 ноября в Цюрихе. Встречи состоятся 24 и 29 марта.

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Комментарии (2)

Malyshev73
Кто такой Орлов?
Nazariuss
Сутормин -не защитник, в "Зените" он играет хавбека, Терехов был травмирован, Караваев играет на правом фланге. Так что, альтренативы у Карпина особо то и не было. Другой вопрос в том, что перед игрой заявлять, что "будем играть на победу", а по факту с первых минут стало ясно, что играем на ничью, вот здесь больше вопросов к ГТ сборной. Зачем озвучивать в теории то, что на практике на 180 градусов выглядит наоборот- не совсем понятно. За что и поплатились, даже болотный футбол, к которому более приспособлены не сыыграл в нашу пользу. С графой удары в створ ворот - 0, матчи не выигрывают. ....Теперь надежда на двухстыковые матчи. Удачи, и реально играть в атаку, и результат придет, а не выставлять автобус, как это было вчера. Хорваты по совокупности заслужили эту победу.
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