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«Конца и края не видно». В Кремле признали свою ошибку с коронавирусом

В Кремле сначала считали, что пандемия завершится через полгода-год, но теперь поняли, что ошибались, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Мы сначала думали, что пандемия закончится через полгода — через год, но сейчас мы видим, что мы ошибались в своих расчетах. У нас уже скоро будет два года пандемии, и пока конца и края не видно. Мы видим резкий скачок, который был у нас и который сейчас имеет тенденцию к сокращению. Мы видим резкие скачки пандемийные во многих европейских странах», — заявил Песков журналистам 17 ноября в ответ на вопрос о продлении правил профилактики COVID-19.

Пресс-секретарь президента РФ также добавил, что решение Роспотребнадзора о продлении действий санитарно-эпидемиологических правил профилактики COVID-19 до 2024 года было «чисто техническим». «Отменить-то всегда можно, если вдруг пандемия уйдет», — уточнил Песков.

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Комментарии (40)

teodor
Письков и усы))
drakon1984
"Ошибки надо не признавать. Их надо смывать. Кровью!" (с) А если серьезно то это величайшая редкость когда в Кремле признают ошибки. Обычно говорят ихтамнет, этонемы, сначаладокажите, прошуотнестисьспониманием.
либералЪ76
болезнь становится хронической и вакцины от неё нет! А те что есть лишь облегчают течение болезни, а значит и не являются панацеей.
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