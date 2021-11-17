«Конца и края не видно». В Кремле признали свою ошибку с коронавирусом

«Мы сначала думали, что пандемия закончится через полгода — через год, но сейчас мы видим, что мы ошибались в своих расчетах. У нас уже скоро будет два года пандемии, и пока конца и края не видно. Мы видим резкий скачок, который был у нас и который сейчас имеет тенденцию к сокращению. Мы видим резкие скачки пандемийные во многих европейских странах», — заявил Песков журналистам 17 ноября в ответ на вопрос о продлении правил профилактики COVID-19.



Пресс-секретарь президента РФ также добавил, что решение Роспотребнадзора о продлении действий санитарно-эпидемиологических правил профилактики COVID-19 до 2024 года было «чисто техническим». «Отменить-то всегда можно, если вдруг пандемия уйдет», — уточнил Песков.

