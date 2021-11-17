Пассажирам петербургского метро вернули оба вестибюля станции «Площадь Ленина»

В петербургском метрополитене разобрались с неполадками, из-за которых пришлось останавливать эскалатор и закрывать станцию «Площадь Ленина» на вход с Финляндского вокзала утром 17 ноября.



Как сообщили в пресс-службе метро, в 10:16 двери первого вестибюля открыли для пассажиров, которые пытались спуститься на красную линию со стороны Финляндского вокзала.



На вход вестибюль закрывали из-за неисправности эскалатора. Его ремонтируют в рамках капремонта до декабря и по графику вход со стороны вокзала по рабочим дням закрывают с 8 до 9 часов и с 17 до 18:50. В прошлые выходные его закрывали на весь день.

