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Два дня на станции «Площадь Ленина» можно будет выйти из первого вестибюля, но нельзя войти

Вход в вестибюль первой станции «Площадь Ленина» закрыт на два дня

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Ремонт эскалатора изменит работу станции «Площадь Ленина» на выходные.

Как сообщает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен» 11 ноября, 13 и 14 ноября вестибюль первой станции «Площадь Ленина» работает только на выход. Зайти на станцию через него будет нельзя.

В подземке просят заранее планировать маршрут поездок.

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