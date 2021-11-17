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На станции «Площадь Ленина» сломался эскалатор. Один вестибюль закрыт

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Сломанный эскалатор закрыл один из вестибюлей станции «Площадь Ленина» на красной линии петербургского метрополитена утром 17 ноября.

Как сообщили в пресс-службе метро, из строя вышел эскалатор, который ведёт в первый вестибюль с выходом на Финляндский вокзал. На вход двери закрыты, выйти со станции пассажиры по-прежнему могут.

Спуститься на станцию можно через второй вестибюль на Боткинской.

Эскалатор в первом вестибюле ремонтируют с 18 октября по 31 декабря. В субботу и воскресенье вестибюль полностью закрывали на вход.

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