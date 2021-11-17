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В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию пожилых людей и силовиков

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В Красноярском крае обязательной вакцинации от коронавируса теперь подлежат люди от 60 лет и старше, а также сотрудники правоохранительных органов. Об этом 17 ноября в своем телеграм-канале сообщил главный санитарный врач по региону Дмитрий Горяев.

К 15 января должны быть привиты не менее 80% людей из данных категорий.

Горяев отметил, что в Красноярском крае сохраняется высокая заболеваемость ковидом среди пожилых людей.

Как писала «Фонтанка», Петербург стал первым регионом в России, который ввел обязательную вакцинацию не только по отраслевому, но и по возрастному принципу. Разъяснения Роспотребнадзора и Смольного по поводу её организации можно увидеть здесь. Также губернатор Беглов ранее ответил на ряд важных вопросов о вакцинации в городе, подробнее читайте здесь.

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Комментарии (3)

gatsby55
Путин сказал, что у нас нет обязательной вакцинации. Они что - президенту перечить вздумали?
265984735
Политику партии одобряем и поддерживаем!
263784231
А пожилых силовиков будут сразу два раз колоть - и за то, и за другое? Ну ничего, сибиряки они крепкие, выдюжат.
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