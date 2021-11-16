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Пользователи рассказали о сбоях в работе Google, Spotify и Discord

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Пользователи жалуются на сбои в работе Google, Spotify, Discord и других сервисов. Отчеты вечером 16 ноября фиксирует сервис Downdetector.

По его данным, неполадки начались около 20:25 по Москве, а больше всего жалоб отмечено в США, Германии, Канаде, Испании, Нидерландах и России. Удар пришелся по игровым онлайн-сервисам — к примеру, Apex Legends и Rocket League.

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По предварительным данным, проблемы могут быть связаны с Google Kubernetes Engine. Большинство жалоб на работу Google связаны с веб-сайтом.

12 ноября пользователи отмечали неполадки с доступом к Instagram, а двумя днями ранее — к приложению Альфа-банка.

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Комментарии (1)

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