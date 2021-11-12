В работе Instagram произошел сбой

В пятницу интернет-пользователи из некоторых стран начали сообщать о сбоях в работе социальной сети Instagram. Информация об этом появилась на сайте сервиса Downdetector, который отслеживает проблемы в функционировании популярных веб-ресурсов.
Наибольшее число жалоб поступило из США, Франции, Канады, Великобритании, Германии, Италии и России.
По данным Downdetector, большинство пользователей отмечают проблемы в работе приложения, сбои также возникают в работе веб-сайта, во время отображения новостной ленты, есть проблемы соединения с сервером.
Instagram — бесплатное приложение, с помощью которого люди обмениваются фотографиями и видеозаписями, а также могут общаться как через социальную сеть. Принадлежит компании Meta (ранее Facebook).