В работе Instagram произошел сбой

В пятницу интернет-пользователи из некоторых стран начали сообщать о сбоях в работе социальной сети Instagram. Информация об этом появилась на сайте сервиса Downdetector, который отслеживает проблемы в функционировании популярных веб-ресурсов.



Наибольшее число жалоб поступило из США, Франции, Канады, Великобритании, Германии, Италии и России.

По данным Downdetector, большинство пользователей отмечают проблемы в работе приложения, сбои также возникают в работе веб-сайта, во время отображения новостной ленты, есть проблемы соединения с сервером.