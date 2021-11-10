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В работе приложения Альфа-банка произошел многочасовой сбой

Читатели «Фонтанки» к вечеру 10 ноября пожаловались на сбой в работе мобильного сервиса Альфа-банка. В кредитной организации отмечают, что для большей части клиентов уже все починили.

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По данным Downdetector, неполадки начались около 11:00 и достигли пика в 13:25. В общей сложности сервис получает сообщения о сбое в работе мобильного банка примерно шесть с половиной часов. Самые сильные проблемы зафиксированы в Москве, Петербурге, районах Самары и Краснодара.

«Ранее из-за технических работ были временные локальные трудности с доступом в приложение Альфа-банка для части клиентов, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе банка. — Интернет-банк работал и работает стабильно, можно воспользоваться им. Сейчас для большей части клиентов приложение работает, в единичных случаях оперативно решаем ситуацию».

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Комментарии (1)

angel of death
ещё один из разряда "не вляпайтесь"... у хороших банков проблем не бывает...
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