СК проводит осмотр квартиры на Новосмоленской набережной после обнаружения сумки с останками мужчины

Следователи проводят осмотр квартиры на Новосмоленской набережной, совладельцем которой был мужчина, чьи останки нашли в Смоленке.



Как стало известно «Фонтанке» 16 ноября, сотрудники петербургского СК также общаются с дочерью погибшего, которая заявила в полицию о пропаже 66-летнего отца Александра Генералова. Также следователи хотят поговорить с его сыном.



По уточненным данным, мужчина проживал с дочерью в Выборгском районе Петербурга. Заявление о пропаже отца она подала 14 ноября, после того как он ушел накануне и не вернулся.

