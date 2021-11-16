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СК проводит осмотр квартиры на Новосмоленской набережной после обнаружения сумки с останками мужчины

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Следователи проводят осмотр квартиры на Новосмоленской набережной, совладельцем которой был мужчина, чьи останки нашли в Смоленке.

Как стало известно «Фонтанке» 16 ноября, сотрудники петербургского СК также общаются с дочерью погибшего, которая заявила в полицию о пропаже 66-летнего отца Александра Генералова. Также следователи хотят поговорить с его сыном.

По уточненным данным, мужчина проживал с дочерью в Выборгском районе Петербурга. Заявление о пропаже отца она подала 14 ноября, после того как он ушел накануне и не вернулся.

Останки мужчины нашли сегодня около двух часов дня в реке Смоленке рабочие, которые занимались укреплением набережной в районе дома 30 по улице Кораблестроителей. Они вытащили из воды тележку на колесиках, к которой была привязана хозяйственная сумка. В ней обнаружили верхнюю часть туловища мужчины и паспорт на имя Генералова.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

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