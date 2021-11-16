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В сумке с частями тела, которую выловили из Смоленки, нашли паспорт

Паспорт пропавшего два дня назад человека нашли в сумке с останками мужчины, которую днем выловили рабочие из реки на Васильевском острове.

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Как стало известно «Фонтанке», документ находился в сумке рядом с верхней частью тела мужчины. ФИО в паспорте совпадает с данными 66-летнего мужчины, о пропаже которого в полицию 14 ноября заявили родственники.

Мужчина проживал в доме на Новосмоленской набережной. Ранее имел статус адвоката, а в последнее время зарегистрировал ИП. Из дома он ушел с сумкой и портфелем с документами.

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«Фонтанка» писала, что страшную находку в Смоленке напротив дома 30 по улице Кораблестроителей сделали рабочие, которые занимались укреплением набережной. Они вытащили из воды тележку на колесиках, к которой была привязана сумка. В ней-то и нашли верхнюю часть мужчины.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

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Комментарии (12)

266663811
только не говорите что он умер от короны, потому-что не привился.
а так тенденция страшная - расчлененка в мешках.
в псковской про нас петербуржцев анекдот слышал:
-ты откуда?
-из Питера
-да ну? не верю! докажи!
-ну.... ты поместишься в три пакета
Wert
ДТП?
Brevnault
Бастрыкин приказал возбудить дело по статье "самоубийство"?
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