В сумке с частями тела, которую выловили из Смоленки, нашли паспорт

Как стало известно «Фонтанке», документ находился в сумке рядом с верхней частью тела мужчины. ФИО в паспорте совпадает с данными 66-летнего мужчины, о пропаже которого в полицию 14 ноября заявили родственники.



Мужчина проживал в доме на Новосмоленской набережной. Ранее имел статус адвоката, а в последнее время зарегистрировал ИП. Из дома он ушел с сумкой и портфелем с документами.

