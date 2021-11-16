В сумке с частями тела, которую выловили из Смоленки, нашли паспорт

Как стало известно «Фонтанке», документ находился в сумке рядом с верхней частью тела мужчины. ФИО в паспорте совпадает с данными 66-летнего мужчины, о пропаже которого в полицию 14 ноября заявили родственники.
Мужчина проживал в доме на Новосмоленской набережной. Ранее имел статус адвоката, а в последнее время зарегистрировал ИП. Из дома он ушел с сумкой и портфелем с документами.
«Фонтанка» писала, что страшную находку в Смоленке напротив дома 30 по улице Кораблестроителей сделали рабочие, которые занимались укреплением набережной. Они вытащили из воды тележку на колесиках, к которой была привязана сумка. В ней-то и нашли верхнюю часть мужчины.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».