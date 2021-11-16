QR-коды на транспорте могут быть внедрены в ближайшие месяцы. Ограничение коснется и иностранных авиакомпаний

Минтранс РФ рассчитывает на внедрение QR-кодов для путешествий на транспорте до февраля 2022 года.



«Я думаю, что необходимость QR-кода при совершении воздушного перелета уже будет, наверное, максимум в феврале следующего года. Это забота о здоровье наших пассажиров», — цитирует 16 ноября заявление заместителя главы ведомства Кирилла Богданова РИА Новости.



По словам представителя Минтранса, власти уже рассматривают вопрос субсидий для авиакомпаний. Новые требования о QR-кодах будут действовать и в отношении иностранных перевозчиков.



Оперштаб по борьбе с коронавирусом сегодня, 16 ноября, подтвердил разработку законопроектов о QR-кодах на транспорте. Подробнее о предложениях правительства по этому поводу читайте на «Фонтанке».

