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QR-коды на транспорте могут быть внедрены в ближайшие месяцы. Ограничение коснется и иностранных авиакомпаний

Правительство планирует ввести QR-коды на транспорте до февраля

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Минтранс РФ рассчитывает на внедрение QR-кодов для путешествий на транспорте до февраля 2022 года.

«Я думаю, что необходимость QR-кода при совершении воздушного перелета уже будет, наверное, максимум в феврале следующего года. Это забота о здоровье наших пассажиров», — цитирует 16 ноября заявление заместителя главы ведомства Кирилла Богданова РИА Новости.

По словам представителя Минтранса, власти уже рассматривают вопрос субсидий для авиакомпаний. Новые требования о QR-кодах будут действовать и в отношении иностранных перевозчиков.

Оперштаб по борьбе с коронавирусом сегодня, 16 ноября, подтвердил разработку законопроектов о QR-кодах на транспорте. Подробнее о предложениях правительства по этому поводу читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (3)

mikkola2008
Цель всего этого балагана, наколотить бабла мадам арбидол с ее муженьком.
lenaF
В общественном транспорте тоже введут, или заявленная цель этого мероприятия — не допустить миграции вирусоносителей за пределы своего региона?
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