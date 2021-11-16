FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +3
72.27р82.77р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»ОбразованиеПромышленный Петербург

В Казани 11 молодых людей отравились метанолом

1
Печать

В Татарстане возбуждено уголовное дело после госпитализации 11 человек с признаками отравления метанолом. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба регионального СКР.

Пострадали молодые люди 1999–2003 годов рождения, трое находятся в тяжелом состоянии, пишет ТАСС со ссылкой на минздрав республики. По предварительной информации, жители Казани употребили спиртосодержащий напиток, приобретенный у неустановленного лица.

Дело расследуется по статье о сбыте товара, не отвечающего требованиям безопасности потребителей.

Ранее сообщалось, что в Чувашии двое мужчин насмерть отравились суррогатным алкоголем. А в Оренбуржье жертвами «паленки» стали 35 человек.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

AlBerkut
Ну вот до тех пор, пока сбыт подобной дряни под видом пригодного к употреблению не будет квалифицироваться по 205 УК РФ (терроризм) так и будет, новости что где-то столько-то народу потравилось пойлом будут всплывать.
При среднестатистическом шутинге зачастую жертв меньше, чем от одного такого 'алкодилера'...
Вот 1-2-3 таких получат свой ПыЖик (пожизненное) - остальные крепко задумаются, а стоит ли оно того, за пару сотен рублей на полный пансион от государства до конца дней...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний