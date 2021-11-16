В Казани 11 молодых людей отравились метанолом

В Татарстане возбуждено уголовное дело после госпитализации 11 человек с признаками отравления метанолом. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба регионального СКР.



Пострадали молодые люди 1999–2003 годов рождения, трое находятся в тяжелом состоянии, пишет ТАСС со ссылкой на минздрав республики. По предварительной информации, жители Казани употребили спиртосодержащий напиток, приобретенный у неустановленного лица.

Дело расследуется по статье о сбыте товара, не отвечающего требованиям безопасности потребителей.

