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В Чувашии двое мужчин насмерть отравились алкоголем

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Смертью для двух мужчин из Чувашии закончилось употребление алкогольных напитков. Об этом 13 ноября сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

По одной из версий, мужчины напились суррогатного алкоголя. Однако в ведомстве эту информацию пока не подтверждают, отмечая, что это могли быть суррогатные или контрафактные напитки. Истинную причину их гибели установит судебно-медицинское исследование.

Как пишет ТАСС, также пострадала женщина, она находится в больнице. Все отравившиеся — члены одной семьи. Сотрудники СУ СКР по Чувашии устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее в Оренбуржье из-за суррогатного алкоголя погибли 35 человек. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть более двух лиц).

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Комментарии (2)

firma
Насмерть — это круто.
Денеб
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