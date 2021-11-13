В Чувашии двое мужчин насмерть отравились алкоголем

Смертью для двух мужчин из Чувашии закончилось употребление алкогольных напитков. Об этом 13 ноября сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.



По одной из версий, мужчины напились суррогатного алкоголя. Однако в ведомстве эту информацию пока не подтверждают, отмечая, что это могли быть суррогатные или контрафактные напитки. Истинную причину их гибели установит судебно-медицинское исследование.



Как пишет ТАСС, также пострадала женщина, она находится в больнице. Все отравившиеся — члены одной семьи. Сотрудники СУ СКР по Чувашии устанавливают обстоятельства произошедшего.