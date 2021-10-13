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В Оренбуржье от суррогатного алкоголя погибли уже 35 человек

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Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области выросло до 35 человек. Еще один мужчина скончался в реанимации 13 октября, сообщает пресс-служба областного правительства.

По уточненным данным, после употребления суррогатного алкоголя в Оренбуржье пострадали 64 человека, 34 из них скончались. Три человека остаются в реанимации на аппаратах ИВЛ. Всего в больницах находятся 16 отравившихся, еще 14 лечатся дома.

Ранее «Фонтанка» писала, что после массового отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье арестованы шестеро подозреваемых. Им вменяется ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть более двух лиц).

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Комментарии (1)

hal9000
Чё не могли петерочку открыть или магнит в деревне??...вообще бред конечно с этими лицензиями..ни в одной деревне нет нормального магазина ..надо ехать куда то или в поселок или в город..тупо пива купить или водки...или вина коньяка..идиотизм..мне кажется если у магазина нет лицензии на алкашку то и работать ему нестоит...
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