В Оренбуржье от суррогатного алкоголя погибли уже 35 человек

Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области выросло до 35 человек. Еще один мужчина скончался в реанимации 13 октября, сообщает пресс-служба областного правительства.



По уточненным данным, после употребления суррогатного алкоголя в Оренбуржье пострадали 64 человека, 34 из них скончались. Три человека остаются в реанимации на аппаратах ИВЛ. Всего в больницах находятся 16 отравившихся, еще 14 лечатся дома.



Ранее «Фонтанка» писала, что после массового отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье арестованы шестеро подозреваемых. Им вменяется ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть более двух лиц).

