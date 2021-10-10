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После массового отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье арестованы шестеро. Число погибших возросло до 32

От отравления алкоголем в Оренбургской области скончались 32 человека

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В Оренбургской области под арест отправились шестеро фигурантов дела о смертельном отравлении суррогатным алкоголем. Им вменяется ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть более двух лиц). Об этом 10 октября сообщает «Интерфакс».

При этом, по данным информагентства, в общей сложности в числе задержанных — десять подозреваемых.

О массовом отравлении алкоголем в Оренбургской области стало известно 7 октября. Пострадавшие — жители восточной части региона. Спиртное они приобрели в Орске, на Вокзальном шоссе. Там был выявлен основной склад хранения суррогатного алкоголя, а вскоре найдена неизвестная жидкость в 11 металлических бочках объемом в 200 литров. Специалисты областного центра изучают более двух тысяч единиц изъятых объектов.

По последним данным, число пострадавших от отравления алкоголем в Оренбуржье увеличилось до 64. Умерли 32 человека.

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Комментарии (4)

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..... у преступления конечно нет национальности, но на BFM вчера сказали, что фамилии у бутлегеров азербайджанские.
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