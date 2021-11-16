Ранение школьника в Невском районе не было умышленным. Ему неудачно передали канцелярский нож

Как рассказала директор школы Ирина Карпицкая, у подростка не было умысла нанести травму однокласснику, все произошло случайно: юноша попросил канцелярский нож, чтобы заточить карандаш, и ненароком напоролся на предмет. Подросток получил небольшую рану — около 1 сантиметра, однако его по всем правилам госпитализировали и вызвали маму. Его здоровью ничего не угрожает. Инцидент произошел на глазах учителя, дисциплина в классе не нарушалась, добавила Карпицкая.



По словам директора, в ближайшее время педсовет обсудит пробелы в технике безопасности и, возможно, запретит приносить резаки и канцелярские ножи в школу, заменив их безопасными точилками.

