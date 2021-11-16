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Ранение школьника в Невском районе не было умышленным. Ему неудачно передали канцелярский нож

Стали известны подробности ранения учащегося в 691-й школе в Петербурге

«Фонтанка» выяснила подробности инцидента в школе №691 Невского района Петербурга: 16 ноября на уроке один восьмиклассник ранил другого, после чего пострадавшего увезли в больницу имени Раухфуса.

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Как рассказала директор школы Ирина Карпицкая, у подростка не было умысла нанести травму однокласснику, все произошло случайно: юноша попросил канцелярский нож, чтобы заточить карандаш, и ненароком напоролся на предмет. Подросток получил небольшую рану — около 1 сантиметра, однако его по всем правилам госпитализировали и вызвали маму. Его здоровью ничего не угрожает. Инцидент произошел на глазах учителя, дисциплина в классе не нарушалась, добавила Карпицкая.

По словам директора, в ближайшее время педсовет обсудит пробелы в технике безопасности и, возможно, запретит приносить резаки и канцелярские ножи в школу, заменив их безопасными точилками.

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Комментарии (13)

Suricata
да бред. Дочке в школе поставили подножку, перелом лодыжки. Уже когда был в травме звонили из школы и просили сказать, что сломала ногу дочка на детской площадке. Не прокатило такое у них.
dimitron111
кто верит в славян?
alexadmin
Дикий народ. В советское время в школу с кирпичом ходили - вдруг захочется внезапно дом построить!
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