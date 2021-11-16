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Школьника увезли с урока в Невском районе с ножевым ранением

ЧП произошло в школе на Союзном проспекте в Невском районе.

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Как стало известно «Фонтанке» 16 ноября, инцидент произошел около двух часов дня во время одного из уроков в школе №691. По предварительной информации, один из учеников порезал ножиком второго, 15-летнего.

Учащегося увезли в больницу имени Раухфуса с непроникающим ранением.

На месте работают СК и полиция.

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Комментарии (3)

266439705
99,9% это нерусь!!!😡
07A
А чего не написать-пострадавший, наверное, равнинный русский!
VKuser201287480
Только не пишите про национальность
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