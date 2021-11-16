РПЦ не планирует вводить QR-коды для посещения храмов

«Мы с самого начала пандемии заявляли, что посещение церкви не может быть предметом ограничений, связанных с присвоением каких-либо идентификаторов. Доступ в храм всегда является свободным, и никогда посещение храма не было обусловлено предъявлением каких-либо идентифицирующих личных документов. Думаю, что это правило, при сохранении всех необходимых профилактических мер, существовало и будет существовать в будущем», — сказал он.

Вход в православные храмы всегда был свободным, вводить QR-коды для их посещения не планируется. Об этом 16 ноября радиостанции «Говорит Москва» заявил зампред Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Кипшидзе добавил, что РПЦ предпринимает все необходимые антиковидные меры. По его словам, они сопоставимы с теми, которые применяются в других публичных местах.



В Петербурге с 15 ноября вступили в силу новые коронавирусные ограничения. QR-код с этого дня нужен в бассейнах, фитнес-центрах, развлекательных заведениях, а также на церемонии торжественной регистрации брака (за исключением молодоженов).



С 1 декабря QR-код понадобится и при посещении общепита (кроме производственных столовых, вокзалов и аэропорта), а также некоторых магазинов (без QR-кодов смогут работать продуктовые, аптеки и те, в ассортименте которых товары первой необходимости составляют более 30 %).



Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит законопроекты о QR-кодах в середине декабря.