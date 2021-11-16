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МИД Ирака зарегистрировал 170 мигрантов, которые хотят вернуться с польско-белорусской границы

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Министерство иностранных дел Ирака зарегистрировало 170 граждан, которые находятся на польско-белорусской границе и хотят вернуться домой. Об этом сообщил официальный представитель иракского МИД Ахмед ас-Саххаф.

«На данный момент мы зарегистрировали 170 человек, желающих добровольно вернуться в Ирак из района на границе между Белоруссией и Польшей», — заявил представитель ведомства 16 ноября порталу Shafaq News.

По словам ас-Саххафа, на данный момент иракские дипломаты завершают координацию по вопросам логистики с администрацией аэропорта в Минске, чтобы организовать авиарейс для возвращения иракцев домой.

Минувшим днем представитель ведомства сообщил, что МИД Ирака известно о 571 гражданине, которые находятся на польско-белорусской границе. Он добавил, что точное число иракцев сложно сосчитать из-за большой протяженности самой границы и нежелания отдельных мигрантов возвращаться на родину.

Спецрейс в Ирак по доставке желающих вернуться домой мигрантов запланирован на ближайший четверг, 18 ноября.

На границе Белоруссии и Евросоюза в ноябре обострился миграционный кризис. В МИД Британии считают, что к проблеме причастна Россия, а прокуратура Польши обвинила в пособничестве нелегальной миграции двух выходцев из Чечни.

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