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Конку со станции метро «Василеостровская» перевозят на реставрацию

Начался переезд на реставрацию конки у станции метро «Василеостровская», передает корреспондент «Фонтанки» утром 16 ноября. Обновленный арт-объект планируют вернуть на место в феврале.

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автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Во вторник началась подготовка к переезду вагона в мастерскую. Рабочие снимают провода, старую вывеску, ограждения, деревянные настилы. Полностью вагон планируют увезти завтра в 5 утра. Скульптурную группу из двух коней и кучера оставят и будут реставрировать на месте.

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Как сообщил руководитель реставрационной мастерской Владимир Таран, сейчас конка находится в плачевном состоянии, металл местами насквозь прогнил, требуется частичная замена каркаса. Окна вагончика заменят на стеклопакеты, восстановят подиум и ограждения. «Здесь работы много, но мы постараемся сделать все максимально быстро, чтобы в феврале петербуржцы получили памятник назад», — заверил реставратор.

По его словам, скульптуры коней пострадали меньше всего. В мастерской восстановят уздечку и другие утраченные элементы.

Как ранее писала «Фонтанка», в марте компанию — собственницу арт-объекта на аукционе приобрела предприниматель Екатерина Шабалина. Она планирует превратить конку в современный туристический объект по типу кофейни-трамвая в Выборге. На реставрацию местной достопримечательности потратят более 2,5 млн рублей. Ожидается, что в феврале она вернется и сможет возобновить работу как нестационарный торговый объект. Внутри собираются продавать журналы, книги, кофе и сувениры.

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Конка появилась на Андреевском бульваре (неофициальное название 6–7-й линий Васильевского острова) в 2004 году. Объект не является памятником. Это модель-копия вагона трамвая на конной тяге образца 1872–1878 годов общей длиной 8 метров. В вагоне располагались авиа- и железнодорожные кассы, но в 2019 году они закрылись из-за нерентабельности. Конка принадлежит компании «Глиссада». Ее владелица Зинаида Синдаловская была признана банкротом. Имущество предпринимательницы, в том числе компания, было продано на торгах.

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Комментарии (2)

zonnek
Не знаю кому как, а мне все эти " изваяния" ("Конка" с В.О., "Городовой" со Шведского, "Фотограф" с М.Садовой) по стилю исполнения и композиции больше всего напоминают ритуальную скульптуру с кладбищ.
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