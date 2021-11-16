Конку со станции метро «Василеостровская» перевозят на реставрацию

Во вторник началась подготовка к переезду вагона в мастерскую. Рабочие снимают провода, старую вывеску, ограждения, деревянные настилы. Полностью вагон планируют увезти завтра в 5 утра. Скульптурную группу из двух коней и кучера оставят и будут реставрировать на месте.

Как сообщил руководитель реставрационной мастерской Владимир Таран, сейчас конка находится в плачевном состоянии, металл местами насквозь прогнил, требуется частичная замена каркаса. Окна вагончика заменят на стеклопакеты, восстановят подиум и ограждения. «Здесь работы много, но мы постараемся сделать все максимально быстро, чтобы в феврале петербуржцы получили памятник назад», — заверил реставратор.



По его словам, скульптуры коней пострадали меньше всего. В мастерской восстановят уздечку и другие утраченные элементы.



Как ранее писала «Фонтанка», в марте компанию — собственницу арт-объекта на аукционе приобрела предприниматель Екатерина Шабалина. Она планирует превратить конку в современный туристический объект по типу кофейни-трамвая в Выборге. На реставрацию местной достопримечательности потратят более 2,5 млн рублей. Ожидается, что в феврале она вернется и сможет возобновить работу как нестационарный торговый объект. Внутри собираются продавать журналы, книги, кофе и сувениры.

